Furti a Senise: il Sindaco scrive al prefetto e convoca un incontro pubblico con le forze dell'ordine

Creato Giovedì, 11 Gennaio 2018 10:46

SENISE - Dopo la recente, ennesima, ondata di furti a Senise, il Sindaco Rossella Spagnuolo lancia l’allarme sicurezza e scrive al prefetto di Potenza, Giovanna Cagliostro. “L’ondata di furti che quotidianamente sta colpendo i cittadini residenti nel comune di Senise, e in altri comuni della provincia –scrive Spagnuolo- sta creando disagi sul piano sociale e grande apprensione nelle nostre comunità. Si tratta di una emergenza su cui dobbiamo rapidamente intervenire per dare una risposta sotto il profilo della sicurezza e dell’incolumità pubblica e un segnale forte della vicinanza dello Stato ai cittadini. Tali circostanze impongono di chiederLe uno specifico intervento, al fine di affrontare concretamente il fenomeno e ridare serenità ai cittadini. Nonostante la presenza dei Carabinieri che con grande impegno e professionalità vigilano sul territorio, è molto difficile fronteggiare la situazione, stante la limitata disponibilità di uomini e mezzi. Soltanto nella sera del 9 gennaio, sono stati eseguiti furti in tre appartamenti, contemporaneamente. Per queste ragioni, raccogliendo l’appello del cittadini ad intervenire, che a Sua Eccellenza di convocare al più presto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di esaminare la problematica e proporre soluzioni di intervento, tra cui l’aumento delle disponibilità di uomini e mezzi delle Forze dell’Ordine.”

Intanto per il prossimo 18 gennaio, alle ore 18.30, il Sindaco ha convocato un incontro con i cittadini, presso l'ex Sala Consiliare del complesso San Francesco, a cui saranno presenti il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Senise Capitano Marco Di Iesu e il Parrocco di Senise Don Pino Marino.

Commenta l'articolo