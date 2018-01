Maltempo, il forte vento ha causato danni in diverse zone

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla nostra Regione nella giornata di ieri, con forti raffiche di vento, che in alcune zone ha raggiunto anche i 60 chilometri orari, ha causato danni in diverse zone. Nello specifico segnalazioni sono arrivate da Cersosimo, dove la caduta di un pino di grosse dimensioni ha ostruito l’accesso al cancello dell’Istituto scolastico. Anche a Francavilla sul Sinni, Chiaromonte, Noepoli e San Severino Lucano, ci sono stati danni per la caduta di calcinacci dai tetti, con tegole divelte e rami di alberi abbattuti. A Senise in via Alcide De Gasperi il forte vento ha abbattuto un albero che ha invaso la carreggiata. Numerose sono state le operazioni dei Vigili del Fuoco intervenuti dopo le chiamate dei cittadini. Il personale del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha operato per individuare e riparare diverse linee danneggiate.

