A Senise un incontro sui furti in abitazione

Creato Venerdì, 19 Gennaio 2018 18:01

SENISE – Si è svolto ieri sera presso l’ex Sala Consiliare del Complesso del Convento di San Francesco gremita di gente, l’incontro pubblico sul fenomeno dei furti in appartamento che si stanno verificando nella cittadina sinnica nell’ultimo periodo. Al tavolo il Sindaco Rossella Spagnuolo, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Senise Capitano Marco Di Iesu, il nuovo Comandante della Polizia Municipale Rosalba Di Bitetto e il Parroco di Senise Don Pino Marino. «Bisogna collaborare con le forze dell’ordine – ha detto la Spagnuolo – segnalando anche un minimo sospetto su persone o cose nei pressi della propria abitazione. Come Amministrazione stiamo lavorando per i turni serali della Polizia Municipale, con il turno di lavoro che andrà oltre le ore 14:00 dell’orario attuale, predisponendo dove necessario, anche dei controlli stradali. A breve poi, tempi burocratici permettendo, ci sarà l’attivazione del sistema di videosorveglianza già presente in alcune zone cittadine». Dati alla mano, dal 2016 ad oggi sono stati circa cinquanta gli episodi di furti riscontrati nel territorio di Senise, con un

aumento del trenta per cento circa, ma allo stesso tempo, sono aumentate anche le denunce alle forze dell’ordine. «Bisogna tenere alta la guardia – afferma il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Senise Capitano Marco Di Iesu – ma allo stesso tempo bisogna collaborare con le forze dell’ordine, non avendo timore di nulla. Anche una semplice telefonata fatta tempestivamente anche in forma anonima, al 112 può risultare utile per avviare un controllo da parte degli uomini in azione sul territorio. Il nostro centralino è attivo h24 per qualsiasi evenienza. Segnalare subito la cosa, è molto utile per avviare rapidamente le indagini. Ci vuole sinergia tra Carabinieri e cittadini, solo così si può scongiurare ogni minimo pericolo». Il Parroco Don Pino Marino ha sottolineato che bisogna fare attenzione alle truffe, specialmente ai danni degli anziani che spesso vengono raggirati per l’acquisto di immagini sacre ed altro ancora. Infine, è stata occasione anche per la presentazione in pubblico per il nuovo Comandante della Polizia Municipale Rosalba Di Bitetto, originaria di Sant’Arcangelo, che ha ribadito il suo impegno sulla questione cercando di migliorare, dove possibile, la sicurezza dei cittadini.

Claudio Sole

