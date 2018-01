Soltanto ad onore della verità! L’ex sindaco di Senise, Castronuovo, sui 200 giorni dell’amministrazione Spagnuolo

Creato Sabato, 20 Gennaio 2018 21:55

“Sono trascorsi sette mesi dall'insediamento della nuova Amministrazione Comunale di Senise a guida Maria Rosa Spagnuolo e, non ho mai espresso un giudizio sull'operato di questi lunghissimi 210 giorni di attività amministrativa, sia per motivi personali, sia perché pensavo spettasse ad altri, in primis ai rappresentanti delle forze politiche dell'opposizione presenti in consiglio comunale svolgere questo compito.” È quanto scrive l’ex sindaco di Senise Giuseppe Castronuovo indirizzata ai cittadini.

“Purtroppo ho aspettato invano e oggi ho vinto le mie ansie ed ho deciso come sindaco uscente di difendere l'operato degli ultimi dieci anni di amministrazione a guida Castronuovo e di riprendere da semplice cittadino ad occuparmi della vita sociale e politica della mia città. Sono stanco di leggere e ascoltare i proclami di quella che ormai sempre con più insistenza è definita dai cittadini l'Amministrazione del selfie, l’unica iniziativa (seria?), veramente avviata dall’attuale compagine amministrativa in questi lunghissimi 210 giorni.

Durante le feste, come avviene ormai dal primo giorno di insediamento, ancora proclami e selfie che farebbero intravedere mirabili obiettivi raggiunti dalla nuova amministrazione, mi riferisco a due episodi, l'annuncio dell'arrivo a Senise del vigile urbano Domenico Guarino e del nuovo Comandante della Polizia Municipale, subito seguito sulla rete dalle dichiarazioni di sostenitori dell'Amministrazione, che affermavano che grazie all'impegno costante degli amministratori è stato possibile raggiungere risultati che sembravano impossibili. Mi dispiace deludere gli amministratori ed alcuni cittadini ma, se questi due obiettivi sono stati raggiunti, il merito è esclusivamente dell'amministrazione Castronuovo che, con impegno e solerzia, appena le condizioni lo hanno reso possibile ha avviato una serie di atti amministrativi e non chiacchiere per raggiungere questo traguardo. Gli atti messi in essere per il comando dell'agente di polizia municipale Domenico Guarino dal comune di Potenza a Senise sono stati:

1) Delibera di giunta n. 101 del 11/11/2015 – Richiesta nulla-osta al comune di Potenza per

comando dell'agente di vigilanza Domenico Guarino e approvazione della relativa convenzione;

2) Delibera di giunta n. 26 del 11/04/2016 conferma richiesta nulla-osta al comune di Potenza per comando del dipendente Guarino Domenico;

3) Lettera a firma del dirigente dell'Unità di Direzione: Risorse Umane-Formazione-SIIC di Potenza -Riscontro delibera n. 26 del 11/04/2016;

4) Lettera a firma del Sindaco di Senise, prot. n. 3629 del 24/05/2016 – Richiesta nulla-osta per il comando presso questo Ente del dell'Istruttore di Vigilanza Guarino Domenico;

5) Delibera di giunta del Comune di Potenza n. 96 del 22/07/2016 – Autorizzazione al comando dell'istruttore di Vigilanza Domenico Guarino presso il comune di Senise;

6) Risposta del Sindaco di Senise in pari data alla nota precedente per richiesta urgente di avvio del comando a far data dal 16/08/2016, prot.5245;

7) Lettera a firma del Sindaco di Senise prot. 1617 del 01/03/2017 – Conferma volontà della richiesta di nulla-osta per il comando presso questo Ente di un Istruttore di Vigilanza;

Gli atti messi in essere per l'arrivo del nuovo Comandante della polizia Municipale sono stati invece i seguenti:

1) Delibera di giunta n. 49 del 23/05/2016 – Programmazione del fabbisogno del personale

per il triennio 2016-2018, nella quale si stabilisce che per il 2016 sono previste le

seguenti assunzioni :

a) copertura del posto di Comandante di Polizia Municipale – Categoria D a tempo indeterminato ed a tempo pieno;

b)copertura del posto di Istruttore Contabile – Categoria C1 a tempo indeterminato ed a tempo pieno;

c)trasformazione del posto di Categoria A1 da tempo parziale a tempo pieno;

Per il 2017

a)copertura del posto di Istruttore Amministrativo – Categoria C1 a tempo indeterminato ed a tempo pieno;

2) Pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 06/12/2016 a pag. 21 del Bando di Concorso per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di una unità di categoria D1, profilo professionale di Comandante Polizia Municipale – responsabile del settore di Vigilanza.

3) Determina del responsabile del settore Amministrativo prot. 2013 del 14/03/2017 – Avviso data e sede di svolgimento del Concorso Pubblico.... le prove scritte si svolgeranno martedì 4 aprile la prima prova e mercoledì 5 aprile 2017 la seconda prova;

Ho descritto con dovuta correttezza, citando gli atti e le fonti, solo per onore della verità e non per appendermi medaglie, e per far comprendere ai nuovi amministratori che, nell'azione amministrativa bisogna prima farle le cose e poi tessere gli elogi e soprattutto devono essere gli altri a riconoscerti i meriti ed assegnarti eventuali medaglie. Vorrei ricordare al dr. Sassone che, per assegnare una medaglia non dico che uno deve compiere un atto eroico ma, almeno deve partecipare alla Guerra, comunque non ti preoccupare hai soltanto sbagliato soggetto, anzi ti ringrazio dell'elogio e ti dico che hai proprio ragione, quando si lavora seriamente e con costanza si raggiungono risultati che sembravano impossibili.

Approfitto per fare gli auguri di buon lavoro, al nostro nuovo vigile, Domenico Guarino e considerate le sue qualità professionali, sono convinto che darà un buon contributo per sollevare un servizio che ne ha davvero bisogno, e alla nuova Comandante che in modo del tutto casuale ho avuto l'opportunità di incontrare, a lei l'arduo compito di riorganizzare il servizio e di realizzare nella nostra cittadina un percorso civile e sociale fatto di regole e norme da applicare e far rispettare da parte di tutti. Buon Lavoro.”

Commenta l'articolo