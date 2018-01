Non era furto. Il sindaco di Senise ritira la denuncia. Solares presenterà il conto?

SENISE - Finisce con una stretta di mano e il ritiro della denuncia lo spiacevole episodio del presunto furto delle attrezzature dello spettacolo Magna Grecia che si tiene nel periodo estivo nell’Arena Sinni. Lo comunica in una nota il consiglio d’amministrazione di Solares Fondazione delle Arti, che però lascia intendere di non aver preso proprio bene la decisione del sindaco di Senise di sporgere denuncia.

“Il Sindaco di Senise, Rossella Spagnuolo, ha provveduto a ritirare la denuncia-querela sporta lo scorso novembre –si legge nella nota- per il presunto reato di furto nei confronti dei responsabili dell'organizzazione dello spettacolo Magna Grecia all'Arena Sinni, il macroattrattore di Senise.

Infatti, per una interpretazione parziale della situazione contrattuale, era stata presentata una denuncia nel momento in cui l’organizzazione ha ritenuto opportuno movimentare parte dell’attrezzatura al fine di conservarla in ambienti più idonei e dove procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

L’intento di Solares è sempre stato quello di lavorare al meglio affinché l’Arena Sinni fosse un luogo di riferimento per il turismo culturale della Basilicata, pertanto viene accolto con grande soddisfazione l'annullamento della denuncia.

Si supera così il dubbio sulla mancanza di fiducia che ha portato all’interpretazione del normale operato quale atto illecito: in qualità di soggetto capofila dell’Associazione Temporanea di Imprese, Solares, può asserire che la gestione della struttura è sempre stata nell’ordine di un grande impegno e di ingenti investimenti per finanziare l’avviamento dell’Arena Sinni che già permette a giovani e meno giovani di creare e vivere situazioni culturalmente stimolanti e alle imprese turistiche, di ristorazione e di commercio locali di vedere incrementate le proprie entrate.

A questo punto occorre far fronte all'innegabile danno di immagine sia per Solares che per l'attività dell'Arena Sinni e recuperare considerazione e credito acquisiti in questi anni.

Per andare in questo senso l’organizzazione sta intraprendendo rapporti di relazioni con istituzioni e protagonisti regionali della Basilicata, per attivare collaborazioni operative, artistiche e di finanziamento, auspicando che sia possibile superare le difficoltà create da questo equivoco.”

Dunque qualcuno ha letto, o interpretato, male la situazione contrattuale. Resta, infatti, il dubbio se gli esponenti di Solares potessero “movimentare” o meno le attrezzature dello spettacolo, che a quanto pare, sono di proprietà del comune e in custodia alla società.

Chi ha sbagliato? Chi ha interpretato in modo parziale il contratto?

Non è per cercare cavilli in una questione che sembra essersi chiusa in modo pacifico, ma “il danno di immagine sia per Solares che per l’attività dell’Arena Sinni”, di cui si accenna nella nota, lascia intendere che la partita resta aperta.

L’ultima stagione dello spettacolo, la seconda della serie che dovrebbe prevederne tre, è andata in maniera a dir poco deludente per i numeri.

Ora la società accenna a un ipotetico “danno di immagine per l’attività dell’Area Sinni”.

Noi ci auguriamo che la stagione prossima, che cade nell’anno di preparazione di Matera 2019, e dunque è cruciale per Senise e per il futuro della struttura, sia di riscatto a quelle precedenti e possa far registrare numeri di successo.

Ma se, ripeto, come nessuno si augura, così non dovesse essere, è lecito chiedersi: quanto avrà contato il “danno di immagine” a cui fa riferimento Solares?

E quanto costerà in termini di nuovi investimenti pubblici se, come si legge nella stessa nota di Solares, per superare l’equivoco e “per recuperare considerazione e credito acquisiti in questi anni” l’organizzazione “sta intraprendendo rapporti con le istituzioni regionali” per attivare “collaborazioni di finanziamento”?

Francesco Addolorato

