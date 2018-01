La denuncia: ‘impossibile smaltire i pannoloni di mio marito, affetto da malattia rara’. Il sindaco risponde

SENISE - È un’operazione difficile anche smaltire i pannoloni per chi ha da accudire ad un ammalato grave o a una persona disabile e non autosufficiente, specie quando si è soli e la differenziata gioca brutti scherzi.

È il caso di una giovane signora di Senise che alla nostra redazione denuncia una situazione ormai insostenibile. Con il marito costretto a letto ormai da anni, affetto da una patologia rara che lo rende completamente non autosufficiente, deve combattere quotidianamente per smaltire i pannoloni che usa per cambiarlo.

“Quando è partita la differenziata –ci spiega la signora- si potevano buttare i pannoloni sia nell’umido che nell’indifferenziata, per cui noi avevamo come giorno scoperto solo il sabato. E tra l‘altro c’era la possibilità di smaltirli anche all’isola ecologia, per cui diciamo che eravamo quantomeno alleggeriti. Con l’arrivo della nuova sindaca –continua- l’indifferenziata è ridotta ad una sola giornata a settimana mentre non si possono più buttare nell’umido”. Cosa ovvia quest’ultima trattandosi di pannoloni per persona adulta e non di pannolini per neonati.

“Sono andata a parlare con la sindaca –racconta- e mi ha risposto che avrebbe preso i carico il problema, e mi ha invitata a fare richiesta agli uffici, tramite protocollo, del servizio di raccolta dei pannoloni. La mia richiesta non ha prodotto il ritiro quotidiano, come richiesto e come auspicato, ma è servita solo a reintegrare il martedì tra i giorni della raccolta, che prima era stato scioccamente tolto. A questo punto –continua la cittadina- mi sono davvero stancata, considerando che noi, che dobbiamo accudire malati gravi, siamo costretti tutti i giorni a fare la corsa a ostacoli per ogni esigenza. Per questo esigo che vengano rispettati i diritti miei e di mio marito e che i pannoloni vengano raccolti tutti i giorni. Tanto più che a Senise paghiamo il servizio di raccolta porta a porta.”

Per la signora risulta “anche indecoroso l’uso dei sacchetti trasparenti stabilito dalle nuove regole imposte dalla sindaca. Va da sé che è una sciocchezza, oltretutto di cattivo gusto, smaltire pannoloni di ammalati adulti in sacchetti trasparenti. Una umiliazione per chi è costretto a usarli. La ministra Lorenzin da tempo dice che occorre alleggerire i caregiver, chi si prende cura degli ammalati gravi. Ma io ho l’impressione –conclude- che nel nostro paese si pensa solo a fare le cose che fanno audience per salire in vetta alle classifiche hit parade”.

Interpellata da noi, la sindaca Rossella Spagnuolo, ha risposto di avere già preso in carica il problema, così come anche l’assessore all’ambiente Vito Polito. Entrambi hanno promesso la soluzione a breve. “I Pannoloni devono essere raccolti tutti i giorni –ha affermato la sindaca- e più volte ho chiesto alla ditta di adeguare i mezzi, o di trovare soluzioni alternative per il problema. In queste ore gli uffici comunali hanno inviato alla ditta responsabile della raccolta dei rifiuti una nota di diffida ad adempiere al capitolato di appalto e di raccogliere i pannoloni ogni giorno”.

La soluzione, dunque, sembra a portata di mano. Attendiamo ora che la signora possa finalmente essere alleggerita, almeno in parte, del carico che deve sopportare per accudire il marito.

Francesco Addolorato

