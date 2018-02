Sventato nella notte dai Carabinieri un furto nella scuola di Chiaromonte

Ieri sera, poco prima della mezzanotte, è stato sventato un furto all’interno dell’Istituto Comprensivo di Chiaromonte. Nel corso di un normale controllo, i Carabinieri della locale stazione hanno notato nei pressi dell’Istituto un auto parcheggiata con all’interno un ragazzo, che alla vista dei militari ha subito tentato la fuga, ma è stato prontamente fermato ed identificato. Di origini pugliesi, il giovane poco più che trentenne faceva da palo agli altri complici che si erano introdotti nell’Istituto scolastico. Scavalcando una recinzione e scassinando una porta d’ingresso, altri due individui stavano saccheggiando materiale informatico e didattico. Alla vista dei militari però, si sono dati alla fuga lasciando sul posto la refurtiva, che era già stata raggruppata pronta per essere caricata sull’auto. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe trattarsi di gente probabilmente non del posto. Sono in corso adesso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Senise diretti dal Comandante Capitano Marco Di Iesu, per cercare di risalire agli autori.

Claudio Sole

