Trasferimento dei migranti dal centro di accoglienza di Senise: i chiarimenti del sindaco Spagnuolo

Creato Sabato, 03 Febbraio 2018 18:15

SENISE - Il sindaco di Senise, Rossella Spagnuolo, torna sulla questione del centro di accoglienza di Senise, sul quale si sono accesi i riflettori del comune a causa di una richiesta da parte della prefettura di Potenza di trasferire dal centro gestito dalla Medihospes, sito in Contrada Sant’Acqua, gli ospiti in esubero a quelli consentiti dalle caratteristiche della struttura. In un post su fb Spagnuolo ha ribadito i motivi per i quali ha agito, chiedendo al responsabile dell’ufficio tecnico di eseguire il sopralluogo alla struttura.

“Senise è un paese ospitale –scrive il sindaco sul suo profilo fb- tanto che per noi, le ‘Persone’ sono tali e non ‘numeri’. L'accoglienza ai migranti va fatta puntando all'integrazione e rispettando diritti fondamentali.”

In merito alla richiesta di sopralluogo precisa che “non ho fatto altro che rispondere a note della Prefettura che chiedeva chiarimenti urgenti sulla idoneità della struttura, a seguito di sopralluogo del nucleo ispettivo Prefettizio che in data 20ottobre 2016 aveva riscontrato incongruenze, note che giacevano in comune da novembre 2016. La stessa struttura è risultata idonea per massimo 10 persone e non 44, sulla base di normative igienico sanitarie e di sicurezza. Sia chiaro, non ho chiesto la chiusura, ma il semplice adeguamento, salvo scoprire che la Cooperativa che gestisce, non ha candidato la struttura stessa all'ultimo bando di gestione, per cui la chiusura è determinata dal termine del contratto e non da atti Amministrativi del Comune.”



