Senise, controlli dei carabinieri per furti. 5 persone denunciate e 1 segnalato per droga

Creato Giovedì, 08 Febbraio 2018 11:50

I Carabinieri della Compagnia di Senise, diretti dal Comandante Capitano Marco Di Iesu, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato soprattutto ad infrenare il fenomeno dei furti in appartamento, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria cinque persone, perché resesi responsabili, a vario titolo, di inosservanza obblighi imposti da foglio di via obbligatorio e possesso illegale di arma bianca e munizionamento, oggetti di dubbia provenienza. Nel corso del medesimo servizio un giovane campano è stato segnalato all’ufficio territoriale del governo perché trovato in possesso di un grammo circa di sostanza stupefacente tipo marijuana. Complessivamente, anche al termine dei numerosi posti di controllo alla circolazione stradale, condotti con l’utilizzo dell’etilometro in dotazione, risultano sequestrati 1 macete e 15 munizioni, controllate 72 autovetture, identificate 89 persone, elevate 13 contravvenzioni al codice della strada per un totale di 739,00 euro.

