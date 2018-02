All’amico Santino Fortunato, Peppinuzzo, solo un arrivederci

Te ne sei andato all’improvviso senza salutare in punta di piedi e con il tuo fare nobile, da sempre il tuo stile di vita: la discrezione, la riservatezza. Caro Santino, o meglio lasciami che ti continui a chiamare, come tutti gli amici, Peppinuzzo, hai fatto sobillare il mio cuore alla triste notizia appresa ieri dagli amici della comunità francavillese, dove il tuo cuore e i tuoi pensieri fin dalla nascita hanno sempre trovato conforto e adulazione. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato che questo giorno sarebbe arrivato così all'improvviso e che saremmo stati qui a ricordare insieme la bella persona che sei stata. Il tuo sorriso era la tua grande forza, i tuoi occhi e il tuo fare essenziale è stato la mia e la sicurezza dell’intera comunità di Francavilla. Il vicolo di Sant’Antonio e quelle scale di casa sono stati i luoghi dove abbiamo imparato a conoscere la tua persona fatta di una pasta nobile, composta di coraggio, determinazione, entusiasmo. La tua grinta, la tua allegria, la tua generosità e il tuo altruismo sono stati ingredienti fondamentali di una semplicità essenziale per considerare il tempo come il regalo più bello che il nostro Dio abbia concesso all’uomo in cui poter far rispecchiare le passioni e le emozioni vere dell’uomo di pace. Ma Tu sei andato oltre, perché persona diversa dai tanti. Sei riuscito a donare brividi ai nostri cuori con quelle mani che in ogni istante della giornata sfioravano le corde della tua gelosa chitarra, facendo uscire note e suoni di una bellezza intensa dove le orecchie di tutti facevano capanno vicino alla tua persona. Quanta nostalgia sento nel mio cuore, stretto in questo momento da un dolore incommensurabile perché non non sentirò più la Tua voce nella villa comunale, non potrò godere di quelle estemporanee ironie rivolte al nostro quotidiano e quei pensieri leggeri dedicati agli amici dei vicoli. Ma resto fiducioso che i ricordi, che conserverò nel mio animo gelosamente, sono l’arma più potente per sconfiggere la morte. Nessuno di noi sarà in grado di cancellarli neanche il tempo che ci sfugge dalle nostre mani. Da tempo ho imparato a pensare che i ricordi sono il ponte tra questa vita e l'eternità che ci aspetta tutti. Questi ricordi sono il nostro bene più prezioso e anche se un giorno ci verrà voglia di abbracciarti e non potremo farlo ci tufferemo proprio in un ricordo, lo rivivremo assieme e allora sarà compiuto un piccolo grande miracolo. Se anche lontani, la presenza di Aldo, Angela, Fernanda e Giovanni, tue sorelle e fratelli mi permetterà di continuare a sentire il tuo respiro. Quel respiro avvertito in quell’ultimo magistrale lavoro di musiche de “l’ultimo scugnizzo” nella parte di “quella della Rumba”, dove con la tua chitarra accompagnavi un gruppo di qualità composta da tua sorella Angela, Pino De Giorgio, Gabriel Pupparo. Come anche i tanti ragazzi che hanno seguito la tua vocazione, insegnando loro prima di tutto ad essere uomini e poi musicisti. L’ultima tua firma il concerto di Rivello dell’agosto scorso. Un addio? Hai voluto salutarci così come al solito con la tua musica, che entra in punta di piedi nei cuori aperti della gente di periferia. La promessa è che, se anche non ti troverò tra i nostri defunti di Francavilla, verrò a cercarti tra le scale di casa tua. Mi siederò e ti aspetterò come al tempo delle nostre ripetizioni di matematica, perché per noi non sei andato via; è solo un arrivederci.

Oreste Roberto Lanza

