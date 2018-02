Statale Sinnica e dintorni: sempre più discariche di rifiuti di ogni genere

SENISE - Sinnica che vai, rifiuti che trovi. Purtroppo quell’incivile e deprecabile malcostume di abbandonare la spazzatura dove capita è duro da smaltire. Da tempo, infatti, il “littering” è diventato lo sport preferito d’ignoti inquinatori, (per non chiamarli zozzoni), i quali non risparmiano nessun sito, sia di particolare pregio, sia già degradato. In questo modo però, contribuiscono a trasformare le strade o le campagne in piccole discariche a cielo aperto, senza curarsi minimamente delle normative in materia ambientale e tanto meno, delle ripercussioni di questo fenomeno il quale, oltre a deturpare l’ambiente ed il paesaggio circostante, provoca gravi effetti sulla qualità della vita in termini d’igiene urbana, senza tralasciare i costi non indifferenti per la collettività. E cosi, nei giorni scorsi, lungo la statale Sinnica in direzione Valsinni, BasilicataNotizie getta l’occhio, (ma soltanto quello), sulla montagna d’immondizia disseminata a destra ed a manca che fa capolino dalle cunette e dalle piazzole d’emergenza. Come ampiamente documentano le fotografie, ci sono rifiuti d’ogni tipo. Bottiglie di vetro, lattine d’alluminio, pezzi di carta, mozziconi di sigaretta, sacchetti e oggetti di plastica, avanzi di cibo, confezioni di alimenti e di piccoli imballaggi, materiale edile, elettrodomestici e dulcis in fundo, gli immancabili pneumatici impilati a mo di omino “Michelin”.

“Vede laggiù quei tre sacchetti neri messi in fila? – indica il signor Vincenzo un cittadino molto sensibile alle tematiche ambientali- saranno lì almeno da un anno e ancora non sono stati rimossi. Eppure sono alla vista di tutti, anche di coloro che dovrebbero ripristinare i luoghi senza palleggiarsi le responsabilità”. Altra spazzatura giace indisturbata tra il bivio di Senise e la diga di Montecutugno,

precisamente nel letto lasciato libero dalla siccità. “Ma come possiamo abituarci a vivere in tutto questo degrado- incalza- a me sembra che lo facciano apposta, come una sorta di ribellione sociale, perché passano davanti all’area ecologica di Senise e vanno a gettare l’immondizia nella diga arrecando danni all’ambiente, alla salute nonché allo sviluppo turistico sul quale le nostre comunità puntano sempre più. Sia per le istituzioni sia per la società civile- conclude- è questo il momento di affrontare il problema dei rifiuti con decisione sotto vari profili creando maggiore consapevolezza del grave danno alla collettività attraverso un’incisiva campagna di comunicazione, migliorare o semplificare di più la raccolta dei rifiuti ed, infine, una doverosa opera di repressione che spetta alle autorità”.

Egidia Bevilacqua





