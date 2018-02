Maltempo, nel senisese diversi interventi per la neve. Ancora scuole chiuse

Come annunciato la perturbazione è ritornata in Basilicata, con la neve che in tarda mattinata ha iniziato a scendere copiosamente creando diversi disagi alla circolazione. In particolare, problemi si sono verificati sulla Val d’Agri, con diversi mezzi che hanno dovuto rallentare a causa del manto nevoso, sulla statale Sinnica e sulla viabilità interna della Val Sarmento. E’ stato subito attivato il codice rosso per la viabilità con l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali montati, evitando di mettersi in viaggio se non per reale necessità. Permane, l’interdizione della circolazione sulle strade statali e provinciali ai veicoli di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate disposta dal prefetto di Potenza Cagliostro. Intanto diversi gli interventi nel centro abitato di Senise, dove è stata chiusa al traffico la variante Aldo Moro e con la Protezione Civile “Gruppo Lucano” all’opera per ripulire alcune strade: l’accesso al 118, al Poliambulatorio, all’Ufficio Postale e la strada che porta ad un’abitazione privata dove vive una famiglia con un signore che necessita di cure continue. Al lavoro anche i Carabinieri, a Senise, Chiaromonte e Sant'Arcangelo. In quest'ultimo comune gli uomini dell'arma hanno controllato il traffico ed aiutato alcuni automobilisti in difficoltà. Per domani nel frattempo è stata disposta la chiusura delle scuole in diversi comuni della Regione, ecco

l’elenco in fase di aggiornamento: Senise, San Severino Lucano, Lauria, Chiaromonte, Francavilla sul Sinni, Sant’Arcangelo, Lagonegro,

Viggianello, Latronico, Terranova del Pollino, Pietrapertosa, Stigliano, Rotonda, Acerenza, Rionero, Moliterno e Villa d’Agri.

