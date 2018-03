Adduttore del Sarmento, la sua erosione è preoccupante. Spagnuolo, bisogna interrompere il getto d’acqua

Sono preoccupanti i danni che sta provocando la grossa portata di acqua che proviene dalla traversa del Sarmento che si immette nell’invaso di Monte Cotugno, in territorio di Senise. Già da diversi giorni il deflusso della acque ha scavato lungo il costone che sostiene la superficie sulla quale sorge lo spazio del parcheggio dell’Arena Sinni. Stamattina i tecnici del Comune insieme alla Polizia Municipale si sono recati sul posto per un sopralluogo e decidere il da farsi, visto che l’erosione sta interessando anche le spallette laterali del ponticello che attraversa l’adduttore, con la strada che porta alle contrade in agro di Senise. A tal proposito la sindaca Rossella Spagnuolo ha predisposto la chiusura parziale della strada, in attesa di un sopralluogo da parte di Eipli e Regione Basilicata, che dovrebbe avvenire lunedì mattina. «Ho subito predisposto la parziale interruzione della strada, - ha detto la sindaca Rossella Spagnuolo, raggiunta telefonicamente - ma in questi istanti ho parlato anche con l’Assessore regionale Castelgrande, il Presidente delle Regione Pittella e l’Epli per l’immediata chiusura dell’adduttore del Sarmento, per evitare danni maggiori. Nell’immediatezza poi, per iscritto, disporrò la messa in sicurezza del ponte e dei costoni a valle».

Claudio Sole

