Francavilla, incidente stradale sulla sinnica

Creato Sabato, 03 Marzo 2018 21:45

Si è verificato pochi minuti fa un incidente stradale sulla statale sinnica tra il bivio di Francavilla sul Sinni e contrada Sicileo. Coinvolta una Fiat Punto che per cause in fase di accertamento è uscita fuori strada, molto probabilmente per il manto stradale reso viscido dalla pioggia ed una Fiat Panda. Per gli occupanti dei mezzi solo tanto spavento con qualche contusione. Sul posto i Carabinieri e i sanitari del 118, per prestare i primi soccorsi. Al momento la circolazione sull’arteria è rallentata.

Cla Sol

