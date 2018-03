Adduttore Sarmento. Al via lavori di somma urgenza per salvaguardare l'argine

Creato Martedì, 06 Marzo 2018 11:43

In seguito al sopralluogo chiesto dal sindaco di Senise, Rossella Spagnuolo, e avvenuto ieri pomeriggio, hanno avuto inizio oggi lavori di somma urgenza nell’area di scolo delle acque che provengono dall’adduttore del Sarmento nell’invaso di Monte Cotugno.

Si tratta di incanalare il flusso dell’acqua in modo che non eroda la parete dell’area su cui sorge il macroattrattore dell’Arena Sinni, che nei giorni scorsi ha destato l’allarme a causa di un lieve smottamento di una parte della parete stessa.

L’area interessata all’emergenza, sulla quale erano state sistemate alcune strutture di cantiere, non fa parte comunque del parcheggio, dal momento che quest’ultimo è delimitato da un’area di sicurezza minima considerando che i lavori di riqualificazione del parcheggio ancora non sono stati affidati.

Rimane il problema della strada che i tecnici dell’Eipli, sopraggiunti insieme al direttore Nicola Pugliese e al commissario Antonio Lerario, e dell’Autorità di Bacino, in seguito al sopralluogo di ieri, hanno giudicato non in pericolo.

Redazione

