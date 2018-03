Viggianello, arrestato un uomo calabrese per furto di energia elettrica

Viggianello (PZ) – Nella mattinata dell’8 marzo 2018, i Carabinieri della locale Stazione unitamente al personale della Compagnia di Senise, coordinati dal Cap. Marco Di Iesu, nell’ambito dei continui ed articolati servizi finalizzati a contrastare i reati predatori, in particolare nell’area del pollino posta ai confini con il territorio della vicina Calabria, hanno tratto in arresto, in flagranza, un 39enne residente nella vicina Corigliano Calabro (CS), responsabile di furto di energia elettrica e danneggiamento. I militari, capeggiati dal comandante della Stazione di Viggianello, il Maresciallo Maggiore Giuseppe Guzzo, nel corso di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione calabrese dell’uomo, avevano modo di accertare che il 39enne, abusivamente, aveva allacciato la rete elettrica della propria casa e di un capannone adibito a stoccaggio di frutta alla condotta pubblica della società “Enel s.p.a.”, danneggiandola in parte. L’uomo è stato tradotto presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari.

