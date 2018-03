Senise, controlli carabinieri. Due minori arrestati per detenzione e spaccio, otto persone denunciate a piede libero

I carabinieri della compagnia di Senise, diretti dal Comandante Capitano Marco di Iesu, collaborati da militari della compagnia d’intervento operativo del 14^ battaglione Calabria, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dal comando generale dell’arma dei carabinieri nell’ambito dell’operazione “periferie sicure”, tesa infrenare la recrudescenza di fenomeni predatori consumati in danno di abitazioni private e siti industriali, unitamente a manifestazioni di degrado urbano dovuto anche allo spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto due minori sorpresi con 40 grammi di marijuana, già confezionata in dosi e pronta allo spaccio, e un bilancino di precisione, nonché’ hanno denunciato all’autorità giudiziaria otto persone resesi responsabili, a vario titolo, di detenzione fini di spaccio di sostanza stupefacente; inosservanza obblighi imposti da foglio di via obbligatorio; possesso illegale di armi - oggetti atti allo scasso e munizionamento; guida in stato d’ebrezza alcolica e sotto gli effetti di stupefacenti. Nel corso del medesimo servizio un giovane e’ stato segnalato all’ufficio territoriale del governo, quale assuntore di stupefacenti, perché trovato in possesso di un grammo di marijuana. Complessivamente, anche al termine dei numerosi posti di controllo alla circolazione stradale, condotti con l’utilizzo dell’etilometro in dotazione, risultano sequestrati: 41 grammi di marijuana; 26 semi della stessa sostanza; gr. 1,5 di hashish; 1 piede di porco; 1 petardo artigianale; 31 munizioni. Inoltre i militari hanno proceduto al ritiro di 3 patenti di guida, al fermo amministrativo di 1 autovettura, al controllo di 160 mezzi e 248 persone, ad elevare 22 contravvenzioni al codice della strada per un totale di 6000 euro circa.

