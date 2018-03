Arrestati per detenzione e spaccio due minorenni di Senise e Noepoli

Creato Mercoledì, 14 Marzo 2018 08:44

I carabinieri della compagnia di Senise, diretti dal comandante capitano Marco di Iesu, nel corso di controlli straordinari del territorio, insieme agli uomini della locale stazione hanno tratto in arresto due minori sorpresi alla fermata dell’autobus nel centro abitato di Noepoli intendi a spacciare ad alcuni giovani del luogo che, alla vista dei militari si sono dileguati per le vie del paese. I due minorenni, un 17enne di Senise e una 15enne di Noepoli subito fermati ed identificati, sono stati trovati in possesso di 40 grammi di marijuana, già confezionata in dosi e pronta allo spaccio, e un bilancino di precisione. I due si trovano adesso agli arresti domiciliari in attesa di convalida da parte del Tribunale dei minori di Potenza.

Claudio Sole

Commenta l'articolo