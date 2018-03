Senise, sospensione idrica domani. Chiusa la scuola del Plesso Centrale

Creato Giovedì, 15 Marzo 2018 12:40

Acquedotto Lucano comunica che per consentire il collegamento di alcune utenze alla nuova rete idrica, l’erogazione dell’acqua potabile in via Cavour, via Napoli, via Madonna D’Anglona, e da via Rinaldi a via Vittorio Emanuele sarà sospesa dalle ore 13:30 alle ore 18:30 di domani, 16-03-2018, salvo imprevisti. NELL'OCCASIONE LA SINDACA ROSSELLA SPAGNUOLO HA DISPOSTO LA CHIUSURA DEL PLESSO CENTRALE. Specificando però, che la mensa sarà regolarmente aperta.

