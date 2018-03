Senise. L’Acli di Francavilla in Sinni a convegno sulla piaga della ludopatia

Venerdì 23 marzo prossimo, alle ore 18.00, a Senise, presso l’ex sala consiliare del complesso San Francesco, si parlerà di “Gioco d’azzardo e Ludopatia. Dal divertimento alla Dipendenza –Piaga Sociale”. Convegno Organizzato dal circolo ACLI di Francavilla in Sinni con il patrocinio dell’ente comunale di Senise. I dati dei Monopoli di Stato sono impietosi, chiari e netti. Nel solo 2016 la Basilicata, ha bruciato all’incirca oltre 750 milioni di euro. 495 milioni in provincia di Potenza e 258 milioni in provincia di Matera. Ben 300 milioni provengono da slot e videolottery, ormai selvaggiamente diffuse su tutto il territorio regionale. Una spesa media a Famiglia di circa 3100 euro l’anno 265 euro al mese. Danaro che finisce in un vortice che distrugge ricchezza e potere d’acquisto, in un settore che ha ben poco a che fare con l’economia reale, danneggiando il commercio e l’indotto di quelle imprese che già sopravvivono tra mille difficoltà.

Le norme non mancano, in Lucania, vi è la legge regionale 27 ottobre 2014 “Misure per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (G.A.P.)” che da tempo cerca di prevenire il fenomeno sempre in aumento. Di questo disturbo del controllo degli impulsi, come viene definito il gioco d’azzardo, anche Senise conferma dati allarmanti. “Abbiamo pensato di organizzare il convegno a Senise- ha sottolineato il Presidente del circolo Acli di Francavilla in Sinni, Giuseppe Sassone- in quanto è un territorio molto condizionato da questa fenomenologia tanto da aver bruciato quasi 5 milioni di euro. Poi qui c’è una Amministrazione che da tempo sta monitorando un problema diventato molto serio per via del fatto che molti cittadini hanno speso tutti i loro risparmi cadendo in una forma profonda di indigenza”.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Senise, Rossella Spagnuolo, dell’Assessore alle Politiche sociali e sanità, Antonio Bonito e di Giuseppe Sassone, Presidente dell’Acli di Francavilla In Sinni, l’argomento sarà approfondito dagli interventi del Procuratore Capo della repubblica del Tribunale di Lagonegro, Vittorio Russo, dalla professoressa Rosa Schettino, Dirigente scolastico I.S.I.S “ Leonardo Sinisgalli”, Rosa Carlomagno, Dirigente scolastico “ Nicola Sole”, Riccardo Vizzino, esperto in materia di ludopatia, e da Francesca Fabiani, Psicologa del Comune di Senise. Le conclusioni al Vescovo della diocesi Tursi- Lagonegro Mons Vincenzo Orofino. Modera l’incontro il giornalista Nicola Melfi.



Oreste Roberto Lanza

