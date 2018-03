Senise, denunciato commerciante di auto per tentata frode

Agenti della Polizia stradale nel corso di numerosi controlli hanno denunciato un commerciante di auto di Senise in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lagonegro con l’accusa di tentata frode in commercio, dopo la scoperta di auto alle quali era stato ridotto il numero di chilometri percorso. Nell’autosalone gestito dal commerciante denunciato sono state sequestrate cinque auto “i cui chilometri effettivi erano stati ridotti di oltre il 50 per cento rispetto alla percorrenza reale”. In particolare, un’utilitaria aveva percorso oltre 200 mila chilometri “mentre il contachilometri ne segnava solo 95 mila”. Inoltre, a Tito gli agenti della Polizia stradale hanno individuato un’officina aperta “senza le prescritte autorizzazioni ed iscrizioni artigianali”. Al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa e gli è stata sequestrata l’attrezzatura.



