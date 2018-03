Senisese, Via libera ai macroattrattori di Viggianello e Terranova

Si è riunito questa mattina, nella sala Verrastro della Regione Basilicata, il comitato di coordinamento e monitoraggio del Programma speciale Senisese, composto dai rappresentanti degli enti locali dell’area, alla presenza del Presidente Marcello Pittella e del Dirigente Ufficio Progetti Speciali Val D’Agri Senisese Luigi Marotta. Al centro della riunione operativa situazione attuale e prospettive future del progetto integrato di offerta turistica del Pollino lucano, con particolare attenzione alla Linea Azione 3 del programma che riguarda la realizzazione di 4 grandi attrattori a Senise, San Costantino Albanese, Terranova del Pollino e Viggianello. Nei primi due centri sono già stati realizzati, e pienamente funzionanti, la cosiddetta “arena Sinni”, che valorizza l’invaso del Monte Cutugno destinando il sito al racconto dell’epopea della Magna Grecia, ed uno sky-Flier, il cosiddetto volo dell’aquila, con partenza ed arrivo nel comune di San Costantino Albanese. Il comitato ha dato oggi il via libera alla realizzazione delle proposte progettuali, già finanziate e riprogrammate nei comuni di Viggianello, per un valore di circa 1,9 Meuro, e Terranova del Pollino, per un valore di circa 1,4 Meuro. “Riprendendo il vecchio progetto dell’orto botanico, a Viggianello - ha spiegato il sindaco Antonio Rizzo- sarà realizzato un macroattrattore dedicato al ciclo dell’acqua, denominato “WaterLand Pollino”, un parco ludico-ricreativo, con tecnologia immersiva, alla scoperta dell’importante risorsa idrica”. “Un “Bike Park” verrà invece realizzato a Terranova del Pollino, per consentire – come sottolineato dallo stesso sindaco Francesco Sante Ciancia- ai bikers esperti una diversa fruizione del Parco naturale, attraverso vecchi sentieri e tratturi”. Durante la riunione è emersa anche la necessità, esplicitata dai sindaci di Senise e San Costantino Albanese Maria Rosa Spagnuolo e Renato Iannibelli, di potenziare la promozione e la conoscenza degli attrattori già realizzati. “La riunione di oggi – ha commentato il Presidente Pittella – è un’occasione importante , oltre che per approvare due progetti strategici, per ragionare sull’architettura e sulle prospettive di driver turistici importanti per lo sviluppo della nostra regione”. “In questi mesi- ha assicurato in conclusione il Governatore – lavoreremo alacremente, in sinergia con Apt e Comuni, per riprogrammare risorse ed accompagnare il progetto, provando a favorire, anche per il futuro, il decollo di un’offerta turistica integrata nell’area del Pollino”.

