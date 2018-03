Senise, arrestato 25enne per spaccio di droga. Trovata anche una pistola a salve alterata

Creato Giovedì, 22 Marzo 2018 19:20

Nel corso della continua azione di controllo del territorio, i carabinieri della Compagnia di Senise hanno tratto in arresto un 25enne del luogo responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e trasformazione di arma a salve. In particolare i militari del nucleo operativo e radiomobile, guidati dal Luogotenente Lauria Michelangelo, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un giovane del luogo sita in via Soldato Lauria, sebbene non noto all’arma, aveva insospettito gli operanti. All’arrivo dei militari l’uomo era in compagnia della sua ragazza. Proprio l’attività ispettiva all’interno dell’abitazione ha permesso ai carabinieri di rinvenire, occultati all’interno di un armadio: 14 grammi di eroina; 106 grammi di marijuana contenuta in due involucri di cellophane; 6,20 grammi di hashish avvolti in carta argentata; 0,80 grammi di cocaina suddivisa in dosi; 20 grammi di mannitolo (sostanza utilizzata per il taglio della cocaina); un coltello, un cucchiaio ed una forbice, utilizzati per il confezionamento dello stupefacente; un bilancino digitale di precisione; una pistola a salve, priva di tappo rosso. Il materiale e lo stupefacente rinvenuti e illegalmente detenuti sono stati sottoposti a sequestro e il giovane, al termine degli accertamenti, dichiarato in stato d’arresto in regime di arresti domiciliari presso la propria residenza.

Commenta l'articolo