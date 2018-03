Riaperta la traversa Sarmento, ma restano delle criticità

E' stata riaperta la traversa dell’adduttore del Sarmento interessata da lavori di consolidamento dei costoni laterali nell’area di scolo delle acque che provengono nell’invaso di Monte Cotugno. I lavori ricordiamolo sono iniziati il sei marzo scorso in seguito al sopralluogo dei tecnici dell’Eipli chiesto con urgenza dal Sindaco di Senise, Rossella Spagnuolo. Però, l’intervento ancora in corso d'opera realizzato dall’impresa esecutrice presenta ancora delle piccole criticità, visto che dai costoni laterali, consolidati con dei cubi di cemento e dei massi ciclopici per il contenimento, scivola ancora un pò di terreno a valle, che ci è stato segnalato da chi passa abitualmente dalla strada sovrastante. Strada che porta alle contrade in agro di Senise, che era stata chiusa al traffico con l’erosione che stava interessando anche le spallette laterali del ponticello che attraversa l’adduttore.

L’abbondante flusso di acqua inoltre, aveva messo in pericolo la parete dell’area sulla quale sorge il macroattrattore dell’Arena Sinni, che nei giorni scorsi ha destato l’allarme a causa di un lieve smottamento di una parte della parete stessa. Nei prossimi giorni si attende un sopralluogo all’Arena Sinni dei tecnici della Regione, chiesto dal Comune di Senise.

