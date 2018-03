Senise, lavori di manutenzione alla diga di Monte Cotugno

27 Marzo 2018

Dovrebbero partire poco prima dell’estate dei lavori straordinari di manutenzione dell’invaso di Monte Cotugno, la diga in terra battuta più grande d'Europa che sbarra il fiume Sinni in territorio di Senise. I lavori, programmati da diversi anni, (bando di gara del 2015) interesseranno l’intero muro di sbarramento, al di sopra del livello dell’acqua. Il muro della diga misura in lunghezza 1850 metri in altezza 60 metri, ed è largo alla base 260 metri. Manutenzione che andrà a ripristinare delle piccole crepe che si sono create sul fronte interno della diga in più punti a causa di naturali sbalzi termici. Verranno eseguiti lavori di rifacimento del manto bituminoso così suddiviso sommariamente: fresatura e stesa di nuovo strato impermeabile per lesioni più diffuse; posa di guaina bituminosa armata previa spruzzatura di primer d’attacco; demolizione e ripristino muro paraonda sul coronamento e ripristino piazzale casa di guardia. Il tutto per un importo totale di € 3.454.883,20. L’opera è finanziata con fondi del CIPE delibera n. 54/2004, dell’Ente Irrigazione Puglia, Lucania e Irpinia. Durata dei lavori centottanta giorni. Interventi di vitale importanza per consentire un riempimento maggiore dell’invaso, visto che ad oggi non è possibile raggiungere la quota lorda di circa 300.000.000 di metri cubi d’acqua, per mantenersi con il livello diga al disotto delle lesioni stesse. Attualmente nell’invaso il livello è a quota 250.000.000 di metri cubi circa. Inoltre, sono in fase di cantierizzazione i lavori del rifacimento dell’impianto elettrico che interesserà l’intero muro di sbarramento con zone annesse. Nel frattempo, il Coordinatore provinciale per l’Agricoltura di Forza Italia Basilicata Vincenzo Devincenzis, ha sollevato in questi giorni tramite un comunicato la problematica sulla manutenzione dell’invaso.

Claudio Sole

