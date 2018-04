Senise, sei persone denunciate a piede libero

Creato Mercoledì, 25 Aprile 2018 09:10

I Carabinieri della Compagnia di Senise, diretti dal comandante capitano Marco Di Iesu, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato soprattutto ad infrenare il fenomeno dei furti e dello spaccio di stupefacenti, hanno denunciato all’autorità giudiziaria sei persone, responsabili, a vario titolo, di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, violazione diritti d’autore, porto illegale di coltello e guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti. In particolare i militari dell’arma nel corso di numerose perquisizioni hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 5 grammi di cocaina e un coltello a serramanico di genere vietato nonché, nell’ambito di controlli agli esercizi pubblici hanno denunciato un esercente di un “bar” per aver consentito la visione alla propria clientela di programmi televisivi, del tipo “pay tv”, sebbene titolare di contratto per usi domestici e non commerciali. Complessivamente, anche al termine dei numerosi posti di controllo alla circolazione stradale, condotti con l’utilizzo dell’etilometro in dotazione, risultano sequestrati 3 autoveicoli, ritirate 3 patenti, controllate 102 autovetture, identificate 139 persone, elevate 9 contravvenzioni al codice della strada per un totale di 2.986,00 euro.

