Il sindaco Cupparo al commissario PD di Francavilla: ti interessa solo la mia candidatura alle regionali

Creato Giovedì, 03 Maggio 2018 13:37

“Caro Commissario del Circolo PD di Francavilla,

sento l’obbligo di rispondere personalmente al Tuo ultimo comunicato del 30 aprile scorso perché penso sia giusto precisare alcuni concetti che ritengo molto significativi ed anche perché, nello stesso comunicato, sono riportate scorrettamente illazioni verso la mia persona e ad altre che penso sia corretto tutelare.

Innanzitutto si è capito che il Tuo reale interesse (e di quei pochissimi che Ti seguono) non siano gli eventuali problemi amministrativi di Francavilla, i suoi bisogni, le sue esigenze (come l’ultimo comunicato faceva intendere) bensì sia esclusivamente la mia eventuale candidatura alle prossime elezioni regionali.

Ebbene caro Commissario, non penso sia di Tua competenza né l’eventuale scelta se candidarmi o meno né, tantomeno, sotto quale simbolo. Se dovessi decidere di fare questo passo non lo chiederò ai partiti, ma solo ai miei cittadini che dovranno eventualmente sostenermi; perché penso, infatti, che il consenso personale al di fuori dei partiti renda libero l’eletto e non ricattabile da logiche politiche.

Non è nel mio costume “elemosinare” alcunché, e conoscendomi dovresti saperlo bene, figuriamoci una candidatura. Ma se vuoi essere edotto in tal senso puoi tranquillamente chiedere ai vertici del Tuo partito. Semmai, caro Commissario, sta accadendo esattamente il contrario. Probabilmente è proprio questo il Tuo problema, il problema di chi per oggettiva incapacità non ha trovato 30 (trenta) persone che sottoscrivessero la propria candidatura a Sindaco.

Riguardo alla candidatura di Guido Viceconte essa nasce da un accordo politico nazionale tra il PD e la lista Civica Popolare della Lorenzin, non è stata di certo né elemosinata né imposta da Guido Viceconte, non ne avrebbe avuto certamente bisogno visto il suo passato politico e professionale che in pochi possono vantare.

Relativamente, invece, al fatto che esponenti del Tuo partito abbiano votato M5S alle politiche è sotto gli occhi di tutti (il caso più eclatante ma non l’unico è quello di un candidato nella Tua lista PD alle comunali che è diventato il referente a Francavilla del M5S). Non è quindi una sterile polemica ma un chiaro dato di fatto.

Forse però su una cosa hai ragione. In questi anni sono stato effettivamente un po’ distratto, come Tu mi accusi, ma non su temi economici e sociali che riguardano la nostra comunità, e a tal proposito attendo sempre i dati a sostegno della tua teoria sulla morte delle attività commerciali ed artigianali dal 2011 ad oggi, sono stato talmente distratto da non accorgermi del Tuo grande operato alla guida del Partito Democratico. Incontri pubblici, convegni tematici, tantissimi tesserati, maree di elettori alle primarie per l’elezione del segretario regionale ed alle elezioni politiche scorse, un fermento palpabile e tangibile nella nostra comunità!!!!!!

La politica, caro Commissario, non si fa scrivendo (a sei/otto mani perché quelli siete rimasti grazie alla Tua illuminata guida) un comunicato ogni tanto su temi che neanche si conoscono. La politica è un’arte nobile (e Tu che vieni come me dalla Democrazia Cristiana dovresti saperlo) che si fa quotidianamente tra la gente, con la gente e per la gente. Solo sporcandosi le mani nei problemi della comunità si può essere in grado di provare a risolverli.

Questa amministrazione lo fa quotidianamente con tutti i suoi membri guardando non agli amici, o agli amici degli amici, ma solo ed esclusivamente ai bisogni reali della gente, ed è soprattutto a quelli delle categorie più deboli che il sottoscritto, sia da politico che da umile cittadino, rivolge da sempre la propria attenzione e Tu, che dici di vivere profondamente la nostra comunità, dovresti saperlo benissimo, in caso contrario informati con gli operatori del settore.

Quando parli di cattiva amministrazione e sprechi forse ti riferisci ad altre amministrazioni precedenti la mia (non prendo lo stipendio, non uso la macchina del comune, non mi pago le missioni ecc.). Ti invito per questo motivo a recarti sul Comune e a prendere visione di pubblici documenti relativi all’operato dell’Amministrazione che mi onoro di guidare per verificare queste tue affermazioni o per convincerti del contrario, che, cioè, sono state sanate molte pendenze lasciate in eredità dalle amministrazioni precedenti.

Ma se fosse vero quello che tu affermi e che questa Amministrazione non avesse operato per il bene comune della nostra collettività allora tieniti pronto perché alle prossime elezioni comunali avrai campo libero per vincere ed amministrare.

Però, ti prego, stavolta organizzati per tempo così riuscirai a trovare 12 persone per comporre la lista (e non 9 come l’ultima) e pure 30 sottoscrittori.”

Commenta l'articolo