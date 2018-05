Arena Sinni, il Comune di Senise rescinde il contratto con la Solares. Il Macroattrattore si arena

Creato Giovedì, 24 Maggio 2018 23:41

Con la determina comunale dello scorso 22 maggio, l’Amministrazione di Senise ha interrotto il contratto con la “Solares Fondazione delle Arti”, in qualità di Capogruppo mandataria di una A.T.I. costituita per l’aggiudicazione della struttura sull’invaso di Montecotugno e denominato “Alle radici della Lucania – Il Grande Racconto dei Greci in Occidente”. Ricordiamo che il famoso Macroattrattore è stato realizzato in agro di Senise alla località “Massanova” e per un importo complessivo di Euro 4.900.000,00 di cui Euro 3.891.275,91 per lavori, servizi e forniture , Euro 77.057,45 per Oneri di Sicurezza ed Euro 931.666,64 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione. Il motivo di questa interruzione, da come viene riportato nella determina è dovuta ad alcune inadempienze da parte della società parmense che non ha provveduto alla manutenzione della struttura. «Per gravi inadempimenti contrattuali previsti dall’art.24 del Contratto di Appalto, per non aver provveduto ad eseguire alcun intervento di manutenzione ordinaria delle strutture (Torri esterne) e delle finiture in legno (travicelli esterni e sedute in legno delle gradinate); non aver provveduto alla cura e manutenzione del verde, delle aree parcheggio e della aree di pertinenza dell’infrastruttura, in quanto si nota in maniera evidente la presenza di folta vegetazione spontanea non rimossa; l’infrastruttura nella stagione 2017 non risulta essere stata aperta per il tempo stabilito dal Contratto (4 mesi), e che nemmeno risulta essere stato trasmesso ufficialmente al Comune di Senise alcun rendiconto economico-gestionale dell’infrastruttura; entro la data del 28/02/2018 non è stato presentato alcun calendario della stagione 2018 ma bensì solamente una nota acquisita al prot. n. 1565 del 28/02/2018 la Solares Fondazione delle Arti comunicava formalmente di non poter presentare tale calendario». Pertanto, la Solares deve «lasciare liberi e sgombri da cose e persone gli immobili e gli spazi funzionali dell’infrastruttura entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento del presente provvedimento e di consegnare altresì le chiavi a questo Ente». Insomma, un amaro epilogo per quello che doveva essere il volano di sviluppo di un’area vocata al turismo ma soprattutto al “cinema”, come l’ha definita pochi giorni fa un servizio andato in onda su Rai Uno durante la trasmissione Linea Verde, che non sembra abbia portato fortuna a questa struttura. Adesso, la palla passa in mano al Comune, che dovrà il prima possibile trovare la soluzione meno dolorosa.

Claudio Sole

