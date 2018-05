Sul viadotto Sinnica di Monte Cotugno si viaggia ad una sola corsia per lavori di ripristino

Creato Giovedì, 31 Maggio 2018 18:27

Da qualche giorno si viaggia su una sola corsia, con traffico regolato da impianto semaforico mobile, sul viadotto della Statale Sinnica che attraversa la diga di Monte Cotugno in territorio di Senise. Trattasi di lavori di ripristino di un cavi tutto che corre in una tubazione protetta staffata al bordo del viadotto. Nella fattispecie, un cavo di rame inserito all’interno di una tubazione protetta ha subito dei danni rilevanti. L’intervento è atto alla sostituzione del cavo di media tensione. Per questo E.DISTRIBUZIONE, in data 17 maggio 2018 ha inoltrato richiesta all’Anas per essere autorizzati ad effettuare i necessari lavori di sostituzione e ripristino. Comunicazione che è stata prontamente protocollata dall'Ente Nazionale per le strade compartimento di Potenza con il numero 260/211. Alla richiesta ha fatto seguito l’ordinanza dell’Ente gestore della strada numero 7605 del 2018 che ha dato il via ai lavori. In data 28 maggio, dalle ore 07,00, come previsto dal provvedimento autorizzativo sono iniziati i lavori con il restringimento della carreggiata dal chilometro 48+650 fino al chilometro 49+540 in entrambe le corsie con un senso unico alternato mediante utilizzo di impianto semaforico mobile. I lavori avranno termine, salvo imprevisti di proroga, alle 18 dell’8 giugno prossimo. Restano a carico della società E-DISTRIBUZIONE spa, tutti gli oneri derivanti dall’applicazione del D.lgs. 81/08 per le maestranze e tecnici e attrezzature impiegate nella esecuzione delle attività.

Oreste Roberto Lanza

