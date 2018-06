Senise, emergenza cinghiali. Campi devastati ed agricoltori disperati

Creato Martedì, 12 Giugno 2018 22:30

SENISE - Adesso basta, siamo all’esasperazione. E’ un vero e proprio grido d’allarme quello che lanciano gli agricoltori di Senise che sistematicamente si vedono distruggere i propri campi dai cinghiali. Un’emergenza che sembra non trovare nessuna soluzione, visto che ormai sono incalcolabili i danni provocati dalle migliaia di cinghiali presenti nella zona. «Puntualmente appena arriviamo nei nostri campi – dicono alcuni agricoltori – ci troviamo di fronte a questo problema. L’ultimo in ordine di tempo, pochi giorni fa, in alcuni terreni in zona “Giardini”, a poche centinaia di metri dal centro abitato, coltivati ad orto completamente calpestati e rivoltati dai cinghiali, con centinaia di piantine di pomodori, peperoni e zucchine distrutte, dopo giorni e giorni di sacrifici e lavoro da parte nostra. Spesso le recinzioni non bastano. Addirittura neanche i recinti elettrici sono efficienti, con i cinghiali che riescono a superarli con violenza, per poi restare prigionieri all’interno dei campi, perché impossibilitati ad uscirne per paura della scossa elettrica». Stessa criticità si registra in contrada Codicino, terreni a ridosso del lago di Monte Cotugno, con campi di grano e coltivazioni di albicocche presi di mira dai cinghiali. La presenza massiccia di questi esemplari rappresenta una minaccia e un’emergenza di interesse collettivo. Un problema che va arginato il prima possibile, per evitare ancora danni al comparto agricolo che soffre di questa piaga.

Claudio Sole

