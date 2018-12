Senise, la villa comunale si rifà il look

SENISE – La villa comunale di Senise ritorna al suo splendore e con una gestione privata. Il polmone verde della cittadina sinnica da diverse settimane è in fase di riqualificazione, con interventi di pulizia straordinaria e ristrutturazione del campo di calcetto. La gestione è stata affidata tramite un appalto pubblico del comune alla cooperativa “S.M. Sport Village”, che ha come presidente Egidio Marino e soci di maggioranza Giuseppe Marino e Moreno Marcelli. «La cooperativa nasce nell’agosto del 2016 – fanno sapere i soci, nel corso di un incontro avuto con la nostra redazione - per la gestione di impianti sportivi. Nel tempo è nata la possibilità di rilevare in gestione la villa comunale che è un bene prezioso per Senise, tramite una normale gara d’appalto a cui abbiamo partecipato. Lo scopo della nostra presenza – dicono i soci - oltre al sociale, è quella della manutenzione del verde, con la pulizia e lo sfalcio del prato, come è già stato fatto in questi giorni. Inoltre abbiamo completato la tribuna e il manto erboso di nuova generazione del campetto di calcetto.

L’altro campo polivalente invece, verrà sistemato a primavera perché necessita di lavori particolari, che con le basse temperature non possono essere eseguiti. Diverse sono le iniziative in programma, sia con scuole, che con le associazioni, come ad esempio l’Unitalsi. Tornei di calcetto e di pallavolo le iniziative in programma con l’arrivo della bella stagione. Sono in svolgimento anche i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi e del bar, con rinnovo locale e attrezzatura. Gli orari di apertura e chiusura sono stabiliti dal disciplinare della gara d’appalto, con le norme e regole per la gestione. Poi ovviamente esiste un regolamento nostro interno, dove ad esempio ci sarà l’obbligo di portare i cani al guinzaglio e muniti di museruola, oppure il divieto alle biciclette di transitare sul viale principale d’accesso. Regole che vengono comunemente rispettate in tutti i parchi e ville comunali d’Italia. Stiamo facendo il possibile – concludono i soci – per consegnare alla nostra comunità il 5 gennaio, giorno dell’inaugurazione, una villa comunale fruibile e fiore all’occhiello dell’intero comprensorio».

Claudio Sole