Sant’Arcangelo, non si hanno più notizie di un giovane 26enne

Creato Martedì, 26 Dicembre 2017 18:18

SANT’ARCANGELO – E’ uscito di casa la mattina del 23 dicembre scorso per andare a praticare il suo sport preferito, passeggiata con arrampicata. Da quel momento, non si hanno più notizie di Giuseppe Sansanelli, 26enne che vive a Bologna ma originario di Sant’Arcangelo. Era in vacanza dai nonni e dai parenti nel centro della Val d’Agri, quando è uscito da casa senza farvi ritorno. La mamma, rimasta in Emilia, contattata telefonicamente dal nostro collega Claudio Buono di melandronews.it, si dice molto preoccupata, perché Giuseppe non si è mai allontanato senza avvisare. Tra l’altro, il giovane ha lasciato anche il suo cellulare a casa dai nonni, elemento questo, che sa a significare che era previsto a breve il rientro. Sono in corso le ricerche da parte dei Carabinieri, avvisati dai famigliari, non vedendolo rincasare dopo qualche ora. Al momento della scomparsa, Giuseppe indossava una felpa grigia con cerniera e cappuccio, pantacalze da corsa nere, calzettoni verde militari e scarponcini grigi. Chiunque dovesse avere notizie, oppure anche un minimo sospetto è pregato di avvisare i Carabinieri del posto.

Claudio Sole

