Giovane ferito da colpi d'arma da fuoco. Denunciato un 53enne

Creato Martedì, 26 Dicembre 2017 20:18

Indagini sono in corso a Corleto Perticara in provincia di Potenza da parte dei Carabinieri sul ferimento con colpi di arma da fuoco, nella sera della vigilia di Natale, di un 31enne, con precedenti penali in un’abitazione situata in Largo Sant’Antonio. Le indagini si sono concentrate su un uomo di 53 anni - che in precedenza, con il viso coperto, avrebbe fatto irruzione in una casa dove il giovane stava cenando, aggredendo lui e le altre persone presenti con un bastone - è stato denunciato dai militari della Compagnia di Viggiano. Il tempestivo intervento del personale del “118 Basilicata Soccorso” ha consentito di prestare soccorso al malcapitato che è stato trasportato immediatamente in ospedale a Villa d’Agri.

