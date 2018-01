Tramutola, 33enne in manette per droga

Creato Mercoledì, 03 Gennaio 2018 20:35

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viggiano, hanno tratto in arresto un 33enne di Tramutola con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso delle attività di controllo, con un posto di blocco, i militari hanno fermato il veicolo condotto dal giovane, ma hanno subito notato uno stato di agitazione del conducente, procedendo così ad una perquisizione del mezzo e personale, successivamente poi nell’abitazione dello stesso. A conclusione degli accurati controlli, i militari hanno rinvenuto un involucro di cellophan contenente 28 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e una somma contante di 1300 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Per il 33enne è stato così disposto l’arresto ai domiciliari, su disposizione del Magistrato di turno presso il Tribunale di Potenza. Mentre la droga ed il materiale rinvenuto, sono stati sottoposti a sequestro.

Marina Riviello

