Alla casa di riposo «Villa al Lago» amore puro con gli animali

Creato Lunedì, 15 Gennaio 2018 21:38

Antonio Rago, il direttore della casa di riposo di Spinoso, grande amante degli animali, ha sposato subito il progetto proposto dall’Associazione OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) di permettere l’entrata di cani e gatti alla «Villa al Lago» per allietare le lunghe giornate degli anziani, ospiti del centro. E’ ormai noto da tempo che la compagnia di un animale è un tocca sana in ambienti come ospedali, case di riposo, centri di recupero ecc; sana compagnia che però è presa in considerazione dal Centro Nord del Paese e poco apprezzato nel nostro Sud. Ma non è mai troppo tardi… Possiamo anche qui da noi allargare i nostri orizzonti, prendere coscienza di una nuova cultura e mentalità ma soprattutto aprire i nostri cuori e sembra che il direttore Antonio Rago sia ben disposto a farlo. Alla “Villa al Lago”, nella giornata di oggi l’associazione Oipa ha consegnato il primo cucciolo che avrà il piacere di far compagnia e allietare le giornate dei suoi ospiti. E questi ultimi avranno il piacere, a loro volta, di crescere il cucciolo nel migliore dei modi, portandolo fuori per una passeggiata, coccolarlo, farlo giocare, essere pazienti dei suoi dispetti. Insomma hanno il compito di sorridere e scherzare. Prendiamo tutti esempio da questa valida iniziativa per crescere interiormente, per aiutare chi ha bisogno a trovare una nuova fonte di vita, perché gli amici pelosetti amano incondizionatamente senza chiedere niente in cambio e fanno tanto ridere.

Marina Riviello

Commenta l'articolo