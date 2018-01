Ritrovato il corpo di un uomo in un pozzo a Sant'Arcangelo

Creato Mercoledì, 17 Gennaio 2018 14:28

E' stato ritrovato poche ore fa il corpo di un uomo in un pozzo in agro di Sant'Arcangelo, precisamente in prossimità della SS92, al bivio per Senise in direzione Val d’Agri, in località Fosso Farina. Sono in corso adesso le operazioni di recupero da parte dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Seguono aggiornamenti.

Commenta l'articolo