Giuseppe Sansanelli ritrovato in fondo a un pozzo. Era scomparso da Sant’Arcangelo il 23 dicembre

Creato Mercoledì, 17 Gennaio 2018 20:50

SANT’ARCANGELO – Si sperava ancora di ritrovarlo in vita. Ma così purtroppo non è stato. Oggi nella tarda mattinata è stato ritrovato il corpo di Giuseppe Sansanelli, 26 anni, in un pozzo in agro di Sant'Arcangelo, precisamente in prossimità della SS92, a circa un chilometro dal bivio per Senise in direzione Val d’Agri, in località Sant'Elia, in un terreno privato. A dare l’allarme lo stesso proprietario del fondo che insospettito da un cattivo odore proveniente dal pozzo, aprendo la finestrella dello stesso, ha fatto la macabra scoperta. Sul posto prontamente i Carabinieri della locale stazione, insieme agli uomini della Compagnia di Senise, diretti dal Comandante Capitano Marco Di Iesu. I Vigili del Fuoco della sezione di Villa d’Agri, insieme al nucleo Speleo Alpino Fluviale di Potenza, hanno iniziato le operazioni di recupero del corpo dal pozzo, che ricordiamolo è profondo circa tre metri, ed ha una larghezza di un metro circa, con una copertura a cupola ed una finestrella chiusa, pieno d’acqua a metà. Dopo ore di lavoro alle ore 20:00 circa, è stato recuperato il corpo, subito visionato dal

medico legale. Sul posto il pm del Tribunale di Lagonegro la dottoressa Rossella Colella. Intanto, il corpo di Giuseppe è stato trasportato presso l'obitorio dell'ospedale di Chiaromonte.

Claudio Sole

