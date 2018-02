Gallicchio, due anziani pensionati sfrattati. Vivono in auto

L’immobile popolare in questione è ubicato in via Papa Luciani a Gallicchio piccolo centro di oltre 800 abitanti in provincia di Potenza. Gli attori sono due anziani, marito e moglie, pensionati che da circa trent’anni sono apparentemente utilizzatori di uno dei diversi appartamenti facenti parte della costruzione. Pare che da qualche giorno i due anziani molto conosciuti nella comunità gallicchiesi siano stati sfrattati dal loro immobile e vivano in un mezzo di fortuna quale la loro automobile. Una storia apparentemente grave che mette in luce uno stato di indigenza mal tutelata. Il tutto pare nascere dalla richiesta da parte di una famiglia del luogo, con un membro affetto da autismo, di un appartamento più confortevole e con il diritto rinveniente dalla sua privilegiata posizione nella graduatoria comunale. Individuato l’appartamento mai utilizzato dai due pensionati, probabilmente per il fatto di essere proprietari di una bicocca dove vivano con continuità, la famiglia tramite un proprio legale chiedeva di poterne entrare in possesso. Dalla richiesta la questione ha assunto contorni ancora più netti in quanto in successione di tempo è intervenuta prima l’autorità giudiziaria su diverse segnalazioni della famiglia richiedente l’immobile e poi la società Ater che gestisce le case popolari. Proprio quest’ultima pare abbia chiesto all’amministrazione comunale di procedere allo sgombero alla luce anche di un accertato morosità che gravava da anni sulle stesse casse della società. Insomma un affitto conteggiato nella minima somma di 40 euro, pare mai pagato è con la possibilità di riscattare l’immobile con una cifra altrettanto irrisoria. Un problema che ha assunto contorni sociali, giudiziari, politici ma anche amministrativi. “Come Amministrazione comunale – precisa il Sindaco Antonio Salerno raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione – ci siamo attivati in ogni caso a dirimere la questione cercando la migliore soluzione possibile in aderenza con le leggi presenti. C’è comunque volontà dell’Amministrazione, verificata il reale stato di indigenza a trovare una soluzione più adatta possibile alla circostanza”. In questi giorni l’Amministrazione sta verificando proprio l’esistenza o meno dell’indigenza stando il fatto che i due anziani siano pensionati e si dice proprietari terrieri.

Oreste Roberto Lanza

