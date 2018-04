Camion si ribalta nei tornanti del Pertusillo

Creato Lunedì, 09 Aprile 2018 10:28

Incidente stradale questa mattina sulla Statale 598 nei tornanti del lago del Pertusillo in territorio di Montemurro. Un camion telonato per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato andando a finire nella scarpata laterale, sfondando buona parte del guard rail. Per l'autista del mezzo sono stati necessari i soccorsi dei sanitari del 118 che erano in transito con un paziente a bordo dell'autoambulanza al momento dell'incidente. Per fortuna per il conducente non ci sono state gravi conseguenze, solo qualche escoriazione. Sul posto la Polizia stradale che ha dovuto rallentare il traffico. Disagi per la circolazione nell'area circostante.

Claudio Sole

Commenta l'articolo