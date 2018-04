Val d'Agri, società evade 1,3 mln euro

Creato Martedì, 17 Aprile 2018 21:35

Un'evasione fiscale per 1,3 milione di euro è stata scoperta in Val d'Agri dalla Guardia di Finanza che ha denunciato l'amministratore di una società che opera nel settore del commercio di carburanti per autotrazione. In particolare, la Tenenza di Viggiano (Potenza) delle Fiamme Gialle ha accertato "ricavi sottratti a tassazione per oltre tre milioni di euro" e ha avviato "le procedure, amministrative e giudiziarie, tese ad assicurare il recupero dei crediti erariali".

