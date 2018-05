Maltempo, violenta grandinata in Val d’Agri

Si è abbattuto con violenza un forte temporale con chicchi di grandine grandi come olive nel pomeriggio di oggi nel territorio della Val d’Agri. La perturbazione come prevista dalle cartine meteo, ha creato non pochi problemi, con il Torrente “Melaggine” a Pergola di Marsico Nuovo, in piena, come riferisce tramite la sua pagina Facebook il metereologo Davide Di Santo, che ha postato anche un video della violenza dell’acqua insieme ad alcune fotografie.

