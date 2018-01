Dimensionamento scolastico. Terranova rimane con Senise e pensa al polo della Val Sarmento

La contestatissima questione del dimensionamento scolastico per i Comuni della Val Sarmento, in particolare per il Comune di Terranova del Pollino si è definitivamente conclusa in modo positivo anche per la comunità terranovese. E’ di qualche giorno la notizia dell’approvazione del “Piano triennale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Regione Basilicata” da parte del consiglio regionale. Finisce positivamente un’annosa questione nata da un atto precedentemente varato dalla Giunta regionale frutto di proposte elaborate dalla Provincia di Potenza. Un provvedimento che prevedeva, per il Comune di Terranova, un accorpamento degli uffici amministrativi con l’istituto di Viggianello sottodimensionato. Pur in presenza di un finanziamento regionale erogato per il Comune di Terranova per la gestione insieme con l’istituto omnicomprensivo di Senise, l’ente civico amministrato dal Sindaco Francesco Sante Ciancia, senza alcuna notifica da parte dell’esecutivo regionale, si vedeva catapultato nella gestione amministrativa in quel di Viggianello con enormi problemi, non da ultimo quello di tipo logistico, per raggiungere la località viggianese. Dopo la convocazione straordinaria del Consiglio comunale, e l’audizione presso la quarta commissione regionale del 10 gennaio ultimo scorso, il Consiglio Regionale ha definitivamente convalidato la volontà unanime del comune di Terranova del Pollino di restare per il prossimo triennio 2018-2020, accorpato alla struttura scolastica di Senise. “È una grossa soddisfazione – sottolinea il primo cittadino di Terranova Francesco Sante Ciancia – per il risultato raggiunto che va ad eliminare un grosso errore fatto dalla Giunta regionale. Ma frutto anche di un sano ragionamento e di una giusta logica. Non era giusto e corretto che il Comune di Terranova venisse accorpato con Viggianello tenuto conto del grosso problema viario nei periodi invernali”. Per adesso con una precisa deroga Viggianello resta autonomo, pur con numeri risibili. “Appena la notizia sarà ufficiale – precisa ancora il Sindaco di Terranova Ciancia – con la notifica della deliberazione regionale, provvederemo ad emettere gli atti susseguenti e avvieremo la giusta programmazione per il triennio 2018-2020”. Ma l’operazione, in questo ambito, pare essere più ambiziosa. “Con tutti i Comuni della Val Sarmento – aggiunge Francesco Sante Ciancia – stiamo lavorando per creare un Polo unico scolastico della Val Sarmento da ubicare a San Paolo Albanese. Un’idea che ha trovato l’accordo di tutti i Sindaci e su cui speriamo di trovare la giusta attenzione da parte della Regione”.

Oreste Roberto Lanza

