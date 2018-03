Semaforo sulla Sinnica, lavori di consolidamento del fiume Sinni nei pressi di Valsinni

Lavori in corso sulla Sinnica all’altezza del Comune di Valsinni. “Non sono interventi programmati dall’Amministrazione comunale di Valsinni - precisa Gaetano Celano, Sindaco del Comune di Valsinni, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione -, ma interventi dell’Autorità di Bacino”. Lavori che si stanno effettuando da diversi giorni. “Sono interventi - sottolinea Celano, primo cittadino di Valsinni –di consolidamento dei pilastri che sostengono il ponte dove è adagiata la strada”.Le ultime piogge passate e l’evento nevoso di qualche giorno fa, pare abbia reso necessario intervenire sul fiume Sinni che scorre sotto il ponte. “L’intervento in particolare – aggiunge Celano – è diretto a sistemare anche gli argini del fiume Sinni che passa proprio sotto la strada. Lavori ritenuti probabilmente urgenti. Visto le ultime intemperie, il corso del fiume pare abbia subito una deviazione”. Lavori effettuati di concerto con l’autorità di bacino e l’Anas. “Pare proprio che ci sia una concertazione- aggiunge il Sindaco di Valsinni, Celano -, tra i due enti che nei giorni precedenti hanno lavorato nel bivio più avanti, quello di San Giorgio dove passa la Sarmentana, consolidando un muro che era caduto sull’argine del fiume. Finito in quel punto, si sono dedicati a questo tratto di strada da circa una ventina di giorni”. Un semaforo predisposto per segnalare il restringimento della corsia con passaggio ad un'unica corsia. Nell’immediatezza abbiamo cercato di contattare gli uffici dell’Autorità di Bacino, reparto infrastrutture, per conoscere dettagliatamente il tipo di interventi e il costo. Al momento nessuna risposta. Termine dei lavori probabilmente prima della fine di marzo.

Oreste Roberto Lanza

