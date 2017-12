Contrasto ai furti, controlli dei carabinieri che scoprono tre uomini con chiavi alterate

Creato Sabato, 23 Dicembre 2017 11:31

Nella serata di ieri, su tutto il territorio di Matera città, al fine di incrementare l’azione di contrasto all’illegalità diffusa, con particolare riguardo furti in abitazione, i carabinieri della Compagnia di Matera, su disposizione del superiore Comando Provinciale, hanno attuato un servizio a largo raggio, durante i quali il normale dispositivo di controllo del territorio è stato rafforzato da uomini e mezzi degli altri reparti dipendenti della Compagnia di Matera (Stazione di Matera, Montescaglioso, Grottole, Miglionico, Pomarico, Nucleo Operativo Radiomobile). L’attuazione di tale strategia, sia in chiave preventiva che repressiva, ha permesso di garantire una maggiore capillarità dei controlli in tutte le zone della città ed inoltre in quelle più periferiche. In particolare, mediante l’alternanza e la presenza di più militari ed automezzi istituzionali presenti contemporaneamente nella medesima fascia oraria, si è proceduto a:

- effettuare numerosi posti di controllo alla circolazione stradale sulle varie strade della città, interessando sia quelle urbane che periferiche;

- diverse perquisizioni veicolari e personali, soprattutto nei confronti di alcuni pregiudicati del posto e provenienti dai paesi limitrofi;

- controllare la presenza di persone con pregiudizi penali presso alcuni esercizi commerciali (bar ecc.) della zona.

Nell’ambito del servizio straordinario in questione, una delle pattuglie in circolazione, nel transitare lungo una strada in periferia, costeggiante alcune case isolate, ha notato un’autovettura che si aggirava lentamente e che, alla vista dei militari, cercava di guadagnarsi la fuga. Prontamente fermata dal personale operante, a bordo veniva riscontrata la presenza di tre soggetti, provenienti dalla provincia di Bari che assumevano un atteggiamento molto nervoso all’atto del controllo. Dato il comportamento anomalo, i carabinieri procedevano ad un’approfondita perquisizione personale e veicolare, nel corso della quale, si scopriva una intercapedine ricavata artigianalmente tra il vano porta oggetti e la carrozzeria, all’interno della quale erano occultate nr.20 chiavi per serrature, alcune delle quali anche modificate, di varia tipologia. Alla luce di quanto emerso i tre soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di chiavi alterate. Nella stessa circostanza non potendosi escludere che i citati pregiudicati si trovassero in zona per pianificare o commettere eventuali furti, ed inoltre non essendo stati in grado di giustificare la loro presenza in loco, venivano proposti alla locale Questura per l’ irrogazione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Matera. Inoltre al termine delle attività di controllo e vigilanza del territorio sono stati conseguiti i seguenti ulteriori risultati operativi ed i particolare sono state:

- segnalate nr. 3 alla Prefettura di Matera, per le conseguenti sanzioni amministrative, in quanto trovate in possesso di un totale di gr. 5 tra hashish e marijuana, per uso personale. La droga era suddivisa in dosi e ben occultata tra i vestiti, al fine di ostacolare eventuali controlli da parte delle forze di polizia.

- controllate circa 60 persone e 45 autovetture, con il prioritario obiettivo di verificare l’ eventuale presenza di strumenti atti allo scasso.

- contestate diverse contravvenzioni al codice della strada

