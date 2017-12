Caso Sansanelli, ultimo avvistamento a Scanzano. La cugina: «Vado in giro a dare volantini»

Creato Giovedì, 28 Dicembre 2017 12:03

Ancora nessuna notizia di Giuseppe Sansanelli, il 26enne che è uscito di casa la mattina del 23 dicembre scorso dall’abitazione dei nonni a Sant’Arcangelo non facendovi più ritorno. Le ricerche continuano senza sosta ma nessuna traccia del giovane. Intanto, abbiamo contattato telefonicamente la cugina di Giuseppe, la signora Adriana, che è impegnata anch’essa nelle ricerche: «Siamo tutti preoccupati di questa scomparsa – dice alla nostra redazione la signora Adriana – perché è la prima volta che Giuseppe assume questo tipo di atteggiamento. E’ stato visto domenica 24 di mattina verso le 10:00 circa in un bar qui di Scanzano Jonico e la sera verso le 19:00 nella “Caffetteria Baronale”, il giorno di Natale poi all’ora di pranzo era nel ristorante “Le Delizie del Borgo”. Purtroppo ancora non era stata data la notizia della sua scomparsa, altrimenti qualcuno lo avrebbe trattenuto ed avvisato i Carabinieri. Io sono da due giorni in giro su Scanzano a distribuire volantini nei bar, supermercati e tra la gente. Ma al momento nessuna novità». Il tutto è al vaglio delle forze dell’ordine, che sono impegnate nelle ricerche insieme alla Protezione Civile “Gruppo Lucano” e Soccorso Alpino, che in queste ore nonostante il maltempo proseguono senza soste. A Sant’Arcangelo intanto, è stato allestito un campo base dei Vigili del Fuoco di fronte le Poste, come si può vedere dalla foto qui sotto, inviata dai volontari della Protezione Civile.

Ricordiamo che al momento della scomparsa, Giuseppe indossava una felpa grigia con cerniera e cappuccio, pantacalze da corsa nere, calzettoni verde militari e scarponcini grigi. Claudio Sole

Commenta l'articolo