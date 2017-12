Le ricerche di Sansanelli adesso si concentrano anche nel metapontino

Creato Venerdì, 29 Dicembre 2017 13:37

Ad una settimana esatta dalla sua scomparsa, sono riprese anche stamattina alle ore 8:00 le ricerche di Giuseppe Sansanelli, il 26enne che è uscito di casa la mattina del 23 dicembre scorso dall’abitazione dei nonni a Sant’Arcangelo non facendovi più ritorno. Coordinate dai Carabinieri della Compagnia di Senise in stretta collaborazione con la Compagnia di Policoro, le ricerche sono adesso concentrate su due territori, Sant’Arcangelo e dintorni, e il metapontino, in particolare nei territori di Scanzano Jonico e Policoro, dove il giovane 26enne è stato visto per l’ultima volta. Di sostegno alle ricerche anche i Vigili del Fuoco, che da questa mattina sono in volo con un elicottero, la Protezione Civile “Gruppo Lucano” e Soccorso Alpino, insieme ad altri volontari. Da segnalazioni fatte, Giuseppe è stato visto domenica 24 di mattina verso le 10:00 circa in un bar di Scanzano Jonico e la sera verso le 19:00 nella “Caffetteria Baronale”, il giorno di Natale poi all’ora di pranzo era nel ristorante “Le Delizie del Borgo”. Intanto la famiglia ha fornito una nuova foto che pubblichiamo, che potrebbe essere molto simile allo stato attuale di Giuseppe. Ricordiamo che al momento della scomparsa, Giuseppe indossava una felpa grigia con cerniera e cappuccio, pantacalze da corsa nere, calzettoni verde militari e scarponcini grigi.

Claudio Sole

Commenta l'articolo