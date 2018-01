Genzano, appartamento in fiamme: coppia di anziani salvata dal figlio

Creato Martedì, 02 Gennaio 2018 10:16

Tanta paura nel giorno di Capodanno per una coppia di anziani residenti nel centro storico di Genzano di Lucania. Attorno alle dieci di ieri mattina un incidente domestico avvenuto al quarto piano di una palazzina di via 24 Maggio ha messo a rischio la vita dei due anziani. Provvidenziale a pochi minuti dallo scoppio l’arrivo del figlio della coppia che si è precipitato nell’appartamento e li ha tratti in salvo. Tanto fumo nell’edificio situato di fronte la scuola media, al civico 60 e immediata anche la messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, giunti sul posto con quattro mezzi e dieci uomini.

