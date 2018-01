Incidente stradale mortale. Coinvolti due mezzi

Creato Mercoledì, 03 Gennaio 2018 10:15

Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un incidente avvenuto - per cause in fase di accertamento - sulla strada statale 401 "Dell'Alto Ofanto e del Vulture" nei pressi di Ruvo del Monte (Potenza). Nell'incidente - secondo quanto reso noto dall'Anas - sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un'automobile. Sul posto prontamente sono arrivati i soccorsi, oltre al 118 sono presenti il personale dell'Anas e dei Carabinieri per ripristinare al più presto la normale circolazione". Sono in fase di accertamento con i primi rilievi per risalire alle cause dell'impatto tra i due mezzi.

