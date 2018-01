Caso Sansanelli, ancora nessuna novità. Oggi le telecamere di «Chi l’ha Visto?» a Sant’Arcangelo

Creato Venerdì, 05 Gennaio 2018 10:53

SANT'ARCANGELO - Ancora nessuna novità sulla scomparsa di Giuseppe Sansanelli, il 26enne che è uscito di casa la mattina del 23 dicembre scorso dall’abitazione dei nonni a Sant’Arcangelo non facendovi più ritorno. Dopo gli avvistamenti in alcuni locali pubblici di Scanzano Jonico, a Policoro nei pressi dell’Ospedale e del centro commerciale “Heraclea”, proseguono le ricerche da parte di Carabinieri, Vigili del Fuoco, che nei giorni scorsi hanno utilizzato un elicottero, la Protezione Civile “Gruppo Lucano” e Soccorso Alpino, insieme ad altri volontari. Il probabile avvistamento all’interno di un pub di Bernalda la sera del 28 dicembre, è stata poi smentita dalla famiglia dopo aver visto alcune riprese di un sistema di videosorveglianza. Intanto oggi una troupe della nota trasmissione Rai «Chi l’ha Visto?» sarà presente a Sant’Arcangelo per approfondire il caso della scomparsa di Giuseppe. L’attività di ricerca con l’ausilio di un cane di persone scomparse, con un Nucleo Cinofilo proveniente da Bari che doveva iniziare ieri è stata rinviata per motivi di salute del conduttore. La famiglia però non si perde d’animo,

proseguendo ininterrottamente le proprie ricerche nella speranza di un ritrovamento per fare presto rientro nel bolognese con Giuseppe per ritrovare la giusta serenità. Ricordiamo che al momento della scomparsa, Giuseppe indossava una felpa grigia con cerniera e cappuccio, pantacalze da corsa nere, calzettoni verde militari e scarponcini grigi. Segni particolari due tatuaggi: uno sul collo, l’altro sopra il gomito destro.

Claudio Sole

Commenta l'articolo