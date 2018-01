Una pizza artistica per la giornalista Francesca Rodolfo

Creato Venerdì, 05 Gennaio 2018 11:20

La pizza si sa, è amata da tutti. Conosciuta in tutto il mondo, attira sempre il palato dei buongustai. Questa volta però oltre al buon sapore, si è aggiunto anche il volto noto dell’affascinante giornalista lucana di Telenorba Francesca Rodolfo, la collega di Montalbano Jonico che fa impazzire la Puglia. Artista di questo capolavoro il pizzaiolo Tony Lanzellotto, che ha ereditato dal papà Felice il gusto del bello, coltivato negli anni, con il sacrificio, l’impegno e il lavoro. E così tra farina, lievito e prodotti tipici pugliesi sono trascorsi 30 anni per il pizzaiolo pugliese che il mestiere lo fa da quando era poco più di un bambino. E da allora le mani in pasta non le ha più tolte. Nel tempo corsi di aggiornamento e di approfondimento, fino alla qualifica di pizzaiolo artistico. E così quando l’arte della bellezza incontra l’arte culinaria, il risultato è un piacere per gli occhi e per il palato. Con questi presupposti a Palo del Colle Tony insieme alla moglie Nicla e ai suoi figli che già promettono grandi cose, ha realizzato nel suo punto ristoro “Pizzeria l’Artista”, delle pizze speciali a volti noti della tv, innanzitutto pugliesi. Pizze che alla prelibatezza dei prodotti genuini e di un impasto a lunga lievitazione, aggiungono anche la particolarità dell’arte. Diversi già i personaggi noti che hanno accolto l’invito e hanno visto stampati i loro volti sulle pizze. Tra loro anche la nota giornalista Francesca Rodolfo. Molto minuziosa e particolareggiata la pizza a lei dedicata, dal suo celebre ciuffo che cade sugli occhi, al sorriso unico con il quale entra con garbo ed eleganza, nelle case dei suoi telespettatori. E un’opera è stata preparata anche per il direttore di Telenorba Enzo Magistà e all’intero gruppo Norba. Ma per dimostrare la fedeltà ai canali della tv più importante del sud Italia, nel menù della nuova pizzeria è stata inserita anche una “Pizza Telenorba”, in due versioni con ingredienti esclusivamente pugliesi, quella invernale (con rape, olive e acciughe) e quella più prettamente estiva con i frutti di mare. Perché se la missione di Telenorba é valorizzare i talenti locali - ha spiegato Tony Lanzellotto - è sempre bello ringraziare chi ci ha fatto conoscere e diventare grandi.

Claudio Sole

